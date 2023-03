Księżna Kate zerwie z tradycją podczas koronacji? Wszystkie oczy będą skierowane na nią

Chodzi o stroje, w których będą najważniejsi członkowie rodziny i to, co będą mieć na swoich głowach. Korony i tiary to nie tylko bajońsko drogie dodatki. Przede wszystkim to symbole królestwa, łączniki z historią i przodkami. Niektóre z tych drogocennych przedmiotów przez lata tkwią w królewskich gablotach, czekają, aż przez chwilę będą mogły być oglądane na jakiejś ważnej głowie w katedrze.