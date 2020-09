Książę Karol chce zobaczyć syna i wnuka. Meghan jest przeciwna

Harry i Meghan Markle od kilku miesięcy układają sobie życie z dala od rodziny królewskiej. 71-letni Karol nie może tego przeboleć i zaprosił syna z rodziną do swojej posiadłości. Nie zapowiada się jednak, by wizyta doszła do skutku.

Karol zaprosił syna z rodziną. Meghan Markle nie chce wyjeżdżać z USA (ONS.pl)