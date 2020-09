Harry i Meghan Markle mają nową pracę. Podpisali wieloletnią umowę

Była książęca para przeprowadziła się do Kalifornii i nie było tajemnicą, że Harry'ego i Meghan pod kątem zawodowym ciągnie do Hollywood. Pierwszym krokiem do podboju branży filmowej jest oficjalna współpraca z Netfliksem.

Harry i Meghan biorą się za kręcenie filmów i seriali (ONS.pl)