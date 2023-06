Książę Harry nakręci kolejny dokument dla Netfliksa. Tym razem bez Meghan?

W 2019 r. Harry przeszedł w Angoli to samo pole minowe, które pod okiem fotoreporterów przemierzała jego matka w 1997 roku. Choć to za sprawą zaangażowania księżnej Diany udało się rozminować wiele terenów, czemu przeciwni byli wysoko postawieni Brytyjczycy, w serialu "The Crown" nie wspomniano o tym ani słowem. Teraz Netflix może naprawić swój błąd.