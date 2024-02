Krzysztof Szewczyk walczył ze śmiertelną chorobą. Jego wygląd wzbudził zaniepokojenie

- Miałem taki mały strupek na uchu, był sobie tam latami. Nagle z dnia na dzień zaczęło mi się to powiększać. Żona zrobiła zdjęcie, wysłaliśmy je do znajomego dermatologa, on mówi: "To jest niebezpieczne". Spada na ciebie śmiertelna choroba, tysiące myśli, zwłaszcza w nocy, gdy się nie śpi i się myśli. Różnych myśli np. chciałem koszulę kupić czy skarpety i tak myślałem, czy warto jeszcze. [...] Albo: "Jak będzie na pogrzebie?" - opowiadał w "Dzień dobry TVN".