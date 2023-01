Muzyk Budki Suflera przeszedł operację. Nie ukrywa, ile wycierpiał

67-letnia legenda Budki Suflera już planuje jednak powrót do występów na żywo. Te, jak zapewnia, to tylko kwestia czasu, a konkretnie kilku miesięcy. Co do tego muzyk nie ma żadnych wątpliwości: "mam absolutną wiarę w to, że wrócimy" - powiedział w rozmowie z wspomnianym serwisem, zapewniając, że koledzy z zespołu cierpliwie na niego poczekają.