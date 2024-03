Krzysztof Stanowski zarobił krocie na reklamach. "Więcej niż zakładałem"

Stanowski wyznał, że w Kanale Zero pracuje obecnie kilkadziesiąt osób ("Bliżej stu niż dziesięciu"), a miesięczne koszty tego projektu to 1,3 mln zł. Sama budowa i wyposażenie siedziby kanału pochłonęły 2 mln zł. Stanowski zadbał jednak o sponsorów, którzy "zapłacili z góry za kilka miesięcy". Wśród partnerów kanału są takie marki jak RocketJobs i Just Join IT, x-kom, SFD, Diety od Brokuła, TP Vision, GoldSaver, Mubi, KFC czy XTB.