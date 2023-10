Krzysztof Skórzyński zmienił gościowi nazwisko. "Zrobię ci potem terapię"

23 października gospodarzami "DD TVN" byli Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Dla wielu widzów ten duet to gwarancja dodatkowej, poza scenariuszowej, zabawy. W połowie miesiąca w studio wystąpił Kwiat Jabłoni. Kiedy rozbrzmiały pierwsze takty "Byłominęło", prowadzący oraz Andrzej Seweryn, ruszyli w tany. To było cudowne szaleństwo. Użytkowcy mediów społecznościowych uznali ich choreograficzne wyczyny za naturalną przepustkę do "Tańca z gwiazdami'. Niestety na to się jednak, w przypadku prezenterów, nie zanosi, bo wcześniej musieliby zmienić barwy telewizyjne.