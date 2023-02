Krzysztof Skiba z dużo młodszą dziewczyną w "Dzień Dobry TVN". Sama słodycz?

Karolina i Krzysztof w "Dzień Dobry TVN" opowiadali o swoim związku. Pewnie nie byłby on na ustach wszystkich, gdyby nie potężna różnica wieku między zakochanymi. Lider Big Cyc w lipcu skończy 59 lat. Modelka ma 32 lata. To im jednak kompletnie nie przeszkadza. Są ze sobą już od ponad roku, mieszkają razem i wciąż nie potrafią się od siebie oderwać. Do tej pory żyli w cieniu, ale to już przeszłość.