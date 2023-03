Krzysztof Skiba się żeni. Szykuje się rok pełen wrażeń

"Nie wiem, czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o was. (...) Kto, podchodząc pod 60-tkę, zmienia całe swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości" - napisała Karolina Kempińska w swoich mediach społecznościowych.