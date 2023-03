Krzysztof Piasecki zniknął ze sceny i telewizji. Dziś mówi, co się stało

- [...] W "Faktach" też naciągają, wiadomo, ale robią to inteligentnie, a w "Wiadomościach" walą równo. Jeśli wejdzie słynny już lex pilot i każdy Polak na pierwszych pięciu kanałach będzie miał zaprogramowane programy telewizji publicznej, to będzie słyszał tylko to, co ona przekazuje - ubolewał Krzysztof Piasecki, nawiązując do forsowanych przez partię rządzącą zmian, przed którymi ostrzega nie tylko opozycja, ale i przedsiębiorcy z branży medialnej.