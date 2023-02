Krzysztof nie ma złudzeń. Tak uczestnik "Sanatorium miłości" widzi seks

- Była w moim życiu wspaniała kobieta. Moja żona, Bożena. Późno się ożeniłem, miałem 29 lat, ona była dwa lata młodsza. Było bardzo fajnie, ale choroba wszystko załatwiła, stwardnienie rozsiane... Przyjechaliśmy do Warszawy na rezonans, to było 15 lat przed jej śmiercią. Zmarła, mając 47 lat - powiedział w jednym z odcinków "Sanatorium miłości". - Mówiła: "Słuchaj, ja wiem, że zaraz umrę, przyzwyczajaj się do wszystkiego, do przejęcia obowiązków". Dzieci były bardzo samodzielne. Ja to opowiadam z takim dystansem, bo to już 21 lat - dodał.