Krzysztof Krawczyk twierdzi, że TVP pominęło ważne rzeczy z jego życia

- Oczywiście, że pominął, bo fizycznie było niemożliwe opowiedzenie mojego życia w dwie godziny. Samych nagrań jest kilkadziesiąt godzin. Mój menadżer Andrzej Kosmala nagrał osiem godzin wspomnień, żona Ewa - cztery godziny. Kilka godzin dodali zaproszeni goście, np. Kornel Pacuda mówił dwie godziny - a zmieściła się tylko jedna kwestia. Trubadurzy się obrazili, bo tylko nasze spotkanie przy ognisku w sierpniu i ich wypowiedzi to temat na osobny film! - mówił w rozmowie z WP.

Krawczyk zdradził, że ma dużo więcej materiałów historycznych, pod którymi "uginają się półki". Są to nagrania z telewizji oraz jego prywatne zdjęcia i filmy. Niewykluczone, że ujrzą one światło dzienne w postaci kilkuodcinkowego serialu.

- Wiem, że mój menadżer, bez którego ten film by nie powstał, toczy walkę na Woronicza, żeby teraz po opowiedzeniu mojej historii na linii czasu zrobić, może krótsze, ale tematyczne odcinki. Np. Moi Trubadurzy, Samotny Trubadur, Amerykański sen, Kobiety mojego życia, Brego i Krystof, Moje przeboje, Krawczyk XXI wiek - ocenił piosenkarz.

- Prędzej powstanie chyba serial fabularny o moim życiu i drodze artystycznej. Już są przymiarki do scenariusza, ale najważniejsze jest to, że znalazł się producent, który ma pieniądze i ochotę to zrobić! Bez kasy nie da się dzisiaj niczego zrealizować! - powiedział Krawczyk.