Krzysztof Krawczyk junior nie dostanie alimentów po ojcu. Liczy na mieszkanie komunalne

Krzysztof Krawczyk junior jest synem artysty i wokalistki Haliny Żytkowiak, drugiej żony dawnego członka Trubadurów. Mężczyzna niewątpliwie odziedziczył po rodzicach talent. Także zajmuje się śpiewaniem, jednak jego życie nie potoczyło się tak, jakby sobie tego życzył. Od dzieciństwa cierpi na padaczkę, co utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Choroba jest skutkiem drogowego wypadku, do którego doszło pod koniec lat 80. Autem kierował wówczas jego ojciec. Krawczyk zasnął za kierownicą i uderzył w drzewo. Obaj cudem uszli z życiem, choć to syn wokalisty do dziś zmaga się z przykrymi konsekwencjami doznanych wówczas obrażeń.