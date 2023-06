Krzysztof Igor Krawczyk reaguje na słowa Kosmali. Zapewnia, że jest w najlepszej formie

Krzysztof Krawczyk Junior wystąpi na scenie w Opolu dokładnie w 60-lecie debiutu swojego ojca. To, co dla syna legendarnego artysty jest wielkim powodem do dumy i radości, wywołało sceptyczną reakcję menadżera Krawczyka. Andrzej Kosmala zasugerował niedawno, że festiwalowy występ Juniora może być groźny dla jego zdrowia. Syn Krawczyka właśnie mu odpowiedział.