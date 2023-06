Syn Krzysztofa Krawczyka wystąpi w Opolu. "Jego stan psychiczny znacznie się polepszył"

Śmierć Krawczyka nie pojednała Krzysztofa Igora z macochą, która zamiast podzielić się spadkiem zagwarantowała mu miejsce na cmentarzu obok ojca. Jednocześnie rękę do niepełnosprawnego mężczyzny wyciągnął Marian Lichtman z Trubadurów. Krzysztof junior już kilka razy występował z dawnym zespołem ojca na scenie. I wygląda na to, że zrobi to ponownie na koncercie z okazji 40-lecia Trubadurów w Opolu.