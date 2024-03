Krzysztof Cugowski nie przeżyje z samej emerytury. Jest bardzo niska. Powód? Prawie nie opłacał składek

W jednej z rozmów artysta wspominał, iż składki emerytalne, które płacił, były bardzo niskie, bywało, że wynosiły zaledwie 14 groszy miesięcznie. Z czasem jednak Cugowski zaczął płacić więcej, co przełożyło się na obecną wysokość emerytury, mieszczącą się w przedziale od 1500 do 1700 złotych. Dla artysty to nadal zbyt mało, by móc spokojnie żyć.