Nie ma wariantu B. Krystyna Czubówna zaskoczyła wyznaniem

Z racji, że głos jest jej najważniejszym narzędziem pracy, została ostatnio zapytana przez "Super Express" o to, czy go ubezpieczyła na wypadek niekorzystnych zdarzeń losowych. Czubówna przyznała, że często słyszała to pytanie. – Nie ubezpieczyłam mojego głosu. To znaczy, że jest to błąd i powinnam to nadrobić. (…) Mam nadzieję, że nie będę mogła czytać wtedy, kiedy już niewiele co będę mogła robić. Nie mam wariantu B – powiedziała.