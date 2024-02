Krystian z "Hotelu Paradise" ma kłopoty. Po pół roku musiał zamknąć swój biznes

Plotek dotarł do znajomego celebryty, który opowiedział, co się stało: - Na początku wszystko zapowiadało się świetnie. W wakacje lokal pękał w szwach i nie wyrabiał czasem z dostawami, takie było zainteresowanie. Niestety tak jak szybko ludzie się nim zaciekawili, tak też znudzili. Wata cukrowa to dość specyficzne menu. Przyjść raz i spróbować ok, ale kto będzie to jadł codziennie? Przyszła jesień i przywitała ich szara, smutna rzeczywistość.