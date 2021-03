Krystian Wieczorek tłumaczy się z odejścia z serialu TVP. Miał ważny powód

Aktor po 3 latach grania głównej roli w serialu TVP "Komisarz Alex" postanowił odejść z produkcji. Wyjawił, co skłoniło go do podjęcia tej decyzji.

Krystian Wieczorek nie gra już w serialu "Komisarz Alex". Źródło: AKPA