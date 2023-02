Krystian Wieczorek jest zakochany do szaleństwa. Wielu nie wierzyło w tę miłość

Krystian Wieczorek skończy w tym roku 47 lat. Jego żona Maria, z domu Szafirska, będzie zdmuchiwać 30 świeczek na torcie. Nie wiadomo, jaką niespodziankę szykuje zakochany mąż. Ale niewykluczone, że do prezentu dołączy wiersz swojego autorstwa. Okazuje się, że Wieczorek to nie tylko aktor, ale także wielki miłośnik poezji z zacięciem do pisania własnych wierszy. Jeden ze swoich utworów napisał dla żony na ostatnie walentynki.