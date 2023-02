1 z 5 Paweł Królikowski zmarł trzy lata temu. Walczył do końca

W czwartek 27 lutego 2020 r. Polską wstrząsnęła wieść o śmierci Pawła Królikowskiego. Ukochany aktor, mąż i ojciec pozostawił po sobie wielką pustkę, z którą do dziś niektórzy nie mogą się pogodzić. Choć Królikowski już od dłuższego czasu miał poważne problemy ze zdrowiem, to do tamtego dnia tliła się nadzieja, że wszystko będzie dobrze.