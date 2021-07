"Kryminalne śledztwa PRL": opowieść o nekrofilu z Poznania mrozi krew w żyłach

Dziewięć miesięcy później wydarzyła się kolejna tragedia. Na poznańskich Naramowicach zaginęła dwunastoletnia dziewczynka. Sąsiedzi podejrzliwie patrzyli na siebie, ale nie pojawił się żaden trop wskazujący na to, co mogło stać się z dzieckiem. Aż do później jesieni, gdy psy wygrzebały w lesie jakieś szczątki. Ciało należało do poszukiwanej Alinki. Sprawa została powiązana z wydarzeniami sprzed kilku miesięcy. Jednak sprawca stawał się bardziej pewny siebie i zuchwały w swoim działaniu.