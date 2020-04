"W labiryncie": Porwana i więziona przez 15 lat. Dziś niczego nie pamięta

- Jego historia to zanurzenie się w podziemnym świecie - mówi reżyser, autor książkowych bestsellerów, Donato Carrisi. - To dlatego umieściłem w niej sporo odniesień do piekła Dantego. Mamy tam Otchłań – jak nazywany jest wydział do spraw osób zaginionych. Zaginieni są zawieszeni pomiędzy życiem i śmiercią – nie wiedzą, gdzie są i co się z nimi dzieje. Ich dusze są więźniami wątpliwości. Nie mają prawa iść do nieba, ale nie mogą też trafić do piekła - dodaje laureat "włoskiego Oscara".