KRRiT ukarał Polsat za paski. Sąd oddalił apelację

Telewizja Polsat i sieć Plus, której operatorem jest Polkomtel, są częścią Grupy Polsat Plus, kontrolowanej przez Zygmunta Solorza. W 2022 r. przewodniczący KRRiT uznał, że nadawca Polsat News naruszył Ustawę o radiofonii i telewizji. Chodziło o paski informacyjne, na których wyświetlano "przekazy handlowe" dotyczące sieci 5G Plus.