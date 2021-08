Pałac się wścieknie. Serial poruszy drażliwy temat z Filipem

Netflix ogłosił, że "The Crown" zakończy się po sześciu sezonach, przy czym na piąty trzeba będzie poczekać aż do 2022 r. Co w nim zobaczymy? Na pewno nową obsadę. W królową Elżbietę II tym razem wcieli się 65-letnia Imelda Staunton, a jej męża zagra 74-letni Jonathan Pryce.