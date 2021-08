Nadchodzi nowy sezon "The Crown". Pojawiły się zdjęcia serialowej Diany i Karola

W "The Crown" ekipa aktorów zmienia się co kilka sezonów, a główną przyczyną jest zmieniający się wiek serialowych postaci. Ciekawostką pozostaje jednak fakt, że według "The Sun" w scenach z przeszłości księżnej Diany po raz kolejny zobaczymy Emmę Corrin, która zagrała żonę księcia Karola w poprzednim sezonie serialu.