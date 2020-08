Królikowska zaszalała z fryzurą. I nie chodzi o cięcie

Małgorzata Ostrowska-Królikowska na swoim instagramowym profilu pokazała nową fryzurę. Do tej pory blisko 56-letnia aktorka wierna była klasycznemu cięciu i jasnemu blondowi . Wcześniej gwiazda "Klanu" miała dość ciemne włosy, a decyzja o rozjaśnieniu okazała się strzałem w dziesiątkę - jasny blond odmłodził gwiazdę. Ale po kilku latach Królikowskiej blond bob najwyraźniej się znudził. Co zrobiła aktorka?

Na jej InstaStory pojawiło się zdjęcie, do którego Królikowska pozowała z szerokim uśmiechem na twarzy i z włosami w różowym kolorze. Jasny odcień to hit lata. Wygląda na to, że Małgorzata postanowiła zaszaleć, póki lato jeszcze trwa.