"Królestwo kobiet": TVN postawił sobie wysoko poprzeczkę. Może nie sprostać

Śmierć biznesmena sprowadza na kochające go kobiety same kłopoty, do gry wchodzi bowiem czarny charakter (Jan Peszek), który nie cofnie się przed niczym, by uregulować rachunki ze spadkobierczyniami byłego wspólnika. A co z bohaterkami? Wszystkie cztery (Janda, Muskała, Adamska, Gruszka) sprzymierzą się, dość niechętnie, by odzyskać pieniądze z polisy ubezpieczeniowej zmarłego, zachować otrzymane w spadku domy i odsunąć widmo gangsterskich porachunków.