Kraśko chce wrócić do "Faktów". Jest jednak problem

Dziennikarz na antenie "Dzień Dobry TVN" po raz kolejny przepraszał za swoje przewinienia. - To nie powinno było nigdy się stać. To było głupie, idiotyczne, nieodpowiedzialne - powiedział, wyznając także, że w ostatnich miesiącach zmagał się z depresją. To właśnie z tego powodu Piotr Kraśko przebywa zresztą na zwolnieniu lekarskim, które kończy się 4 listopada.