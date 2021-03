Wiele osób cierpi na tę przypadłość. Kożuchowska także

Małgorzata Kożuchowska uznawana jest za jedną z najsympatyczniejszych polskich aktorek. To także osoba, która bardzo chroni swoją prywatność. Choć jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to nieczęsto publikuje rodzinne zdjęcia i nie jest szczególnie skora do bardzo poważnych wyznań osobistych – te raczej zostawia dla kolorowej prasy. Ale zdarza się jej co jakiś czas robić małe wyjątki – ostatnio poinformowała o tym, że padła ofiarą oszustwa.