Małgorzata Kożuchowska padła ofiarą oszustwa. Ostrzega fanów

Okazało się, że zdjęcia Małgorzaty Kożuchowskiej zostały wykorzystane do promocji "różnorodnych preparatów, rzekomo uzdrawiających". Aktorka zaznaczyła w opublikowanym wpisie, że nie wyraziła na to zgody.

Małgorzata Kożuchowska ostrzega przed oszustami

Pod wpisem aktorki pojawiło się wiele komentarzy. "Tak, trzeba uważać. Ludzie jak widzą 'gwiazdy' w reklamach to lecą i kupują, nie czytając, co to za produkt" - napisała jedna z internautek. "Jak zawsze z klasą" - dodała kolejna. "Wczoraj właśnie widziałam taki 'wytwór' z Moniką Olejnik i zastanawiałam się, czy już to do niej dotarło. Ludzie naiwnie w to wszystko wierzą..." - napisała fanka.