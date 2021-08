Kożuchowska i Łepkowska zdradzają tajemnicę śmierci Hanki Mostowiak w kartonach

Kożuchowska przez lata miała uraz do Łepkowskiej za to, jak jej bohaterka została potraktowana. Ale Łepkowska tłumaczy, że to nie ona napisała taki scenariusz: "Scenarzyści zdecydowali się na taki wariant śmierci Hanki Mostowiak, który mi wydał się... dziwny. Rozwiązałabym to inaczej: Ona powinna w stanie agonalnym pożegnać się z Markiem i poprosić go, by był silny i potem znalazł kogoś, kto pokocha jego i dzieci. I cala polska tonęłaby we łzach", powiedziała.