Kość niezgody pomiędzy uczestnikami "Love Island". Mikołaj wytyka błędy Frankowi

Choć w programie wydawało się, że są dobrymi znajomymi, Franek i Mikołaj z "Love Island" wcale nie są dobrymi przyjaciółmi. Jędruszczak opowiedział o zachowaniu kolegi na InstaStory.

Mikołaj w swojej wypowiedzi zwrócił się bezpośrednio do Franka. "Poznałem Cię jako fajnego, równego gościa, z którym fajnie się spędza czas, który ma swoje zasady, który umie odnaleźć się w towarzystwie" - zaczął swoją wypowiedź. Jędruszczak wrócił do dwóch nieprzyjemnych sytuacji, które miały między nimi miejsce. Franek udostępniał, tuż po finale programu, artykuły mówiące o tym, że wszystko było ustawione. To była jedna rzecz, druga natomiast to niezbyt przychylne spojrzenie Rumaka na akcję charytatywną Mikołaja i Sylwii. "Powiedziałeś nawet, że nie wiesz, gdzie na mapie jest Gambia".