"Love Island". Kompletnie nagi Franek zapozował do zdjęcia i "zgorszył" fanów

"Jak ty możesz takie zdjęcie wstawiać?" - to jeden z wielu komentarzy, który można przeczytać pod ostatnim zdjęciem uczestnika polsatowskiego "Love Island". Franek zdjął ubrania i zrobił sobie zdjęcie z łazience. Na reakcje długo nie czekał.

Franek Rumak był jednym z uczestników pierwszej polskiej edycji "Love Island". Bardzo młodzi i piękni ludzie szukali tam miłości i atencji widzów. Trzy związki przetrwały po programie. Mowa o Pawle i Monice (którym nikt nie dawał szans, a uczestnicy wywalili ich z programu przed finałem), Sylwii i Mikołaju, a także Marietcie i Franku. O wszystkich parach co rusz coś słyszymy. Tym razem to właśnie Franek przyciągnął uwagę.

Jeszcze przed finałem "Love Island" pewne było, że uczestnicy polsatowskiego show będą cieszyć się popularnością w internecie. I tak się stało. Ostatnio byliśmy świadkami afery, jaka rozpętała się między innymi uczestnikami show (a który prawie to show wygrali). Oliwia i Maciek kochali się, ale krótko. W grudniu rozstali się, a na początku tego roku Oliwia oświadczyła, że była ofiarą uporczywego nękania ze strony Maćka. Sprawa ma podobno znaleźć finał w sądzie.

Poruszenie na Instagramie wywołał Franek, który... opublikował praktycznie nagie zdjęcie. Zasłania go tylko kawałek ręcznika.

"Waga na dzień dzisiejszy: 80kg. Nie mam diety. Albo inaczej... KAŻDY MA DIETĘ. Dieta to nic innego jak sposób odżywiania" - pisze uczestnik show.

"To nie plaża nudystów a publiczny portal gdzie są również dzieci. I proszę nie pisać, że to portal dla pełnoletnich, bo każdy wie, jaka jest prawda" - to tylko jeden z wielu komentarzy, który pojawił się pod postem.