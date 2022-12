Korwin Piotrowska pokazała SMS-a. Internauci szybko zwrócili jej uwagę

Jednak nie wszyscy są przekonani, że Korwin Piotrowska padła ofiarą oszustwa. Wybrane osoby podkreśliły, że SMS może być prawdziwy. "Gdybym nie znała absurdów PKO, to też bym pomyślała, że to scam", "Ludzie to firma windykacyjna działająca na zlecenie PKO BP, a nie żaden scam" - argumentują. Z racji takiej rozbieżności w opinii, najrozsądniej pisały osoby, które rekomendowały dziennikarce zadzwonienie na infolinię banku, by wyjaśnić sprawę.