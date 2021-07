Korwin Piotrowska pokazała okładkę "Faktu" z Dziwiszem na wakacjach. Wyłączyła komentarze

"Musiałam. To nie fejk. Miłych wakacji" - napisała dziennikarka. To jej jedyny komentarz do bulwersującej okładki "Faktu". Na pierwszej stronie pisma widać kardynała Stanisława Dziwisza na wakacjach. Duchownego sfotografowano, gdy w samych spodenkach do pływania wychodził z morza. Ręcznikiem okrywał go inny mężczyzna - jeden z bliskich współpracowników, których ksiądz zabrał ze sobą na urlop. Karolina Korwin Piotrowska postanowiła wyłączyć komentarze do wpisu. Nic dziwnego, temat wzbudza sensację. Nie bez powodu.