Dziwisz powiązany z kolejną aferą finansową i seksualną. "Papież musi zrobić porządek"

- To jest metoda samobójcza. On idzie w zaparte, zasłaniając się niewiedzą i niepamięcią. Gutowski pokazuje jednak, że kardynał Dziwisz napisał do arcybiskupa Detroit list, w którym promował ks. Króla, moim zdaniem już wiedząc, jaki bagaż skandali obyczajowych się za nim ciągnie. Czerwone lampki już dawno powinny się były kardynałowi Dziwiszowi zapalić, ostrzegając go, że ks. Król nie jest odpowiednim kandydatem do kształtowania młodych księży – mówił ks. Isakowicz-Zaleski w rozmowie z WP.