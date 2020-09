Koronawirus wymusił zmiany. Marcin Januszkiewicz został kurierem

Marcin Januszkiewicz to "człowiek orkiestra" - aktor, kompozytor oraz wokalista. Widzowie mogą kojarzyć go z ról w kultowych już polskich serialach, między innymi z "Ojca Mateusza" i "Na wspólnej". Januszkiewicz spełnia się nie tylko przed kamerą, ale i na teatralnej scenie. Niestety, z powodu koronawirusa, możliwość pracy w zawodzie została mu odebrana.

"Drodzy, czasy mamy jakie mamy, ale powiem Wam, że zaczyna mnie dziwić, jak wielu ludzi dookoła nie zdaje sobie sprawy z tego, że świat jaki znaliśmy do tej pory się już skończył i nie wróci. I że nic nam się nie należy, żadna manna z nieba nie spadnie. I że trzeba o swoje naprawdę zadbać i to jak najszybciej. Można już teraz przewidzieć, że lada moment czeka nas ogromne bezrobocie. To jest między innymi post o tym, że właśnie poszedłem do "normalnej" pracy. Rozwożę paczki. 6-19. Jest ciężko, wiadomo. Ale mam tu fajnych ludzi obok, którzy od dawna już tak dzielnie tyrają" - pisał Marcin Januszkiewicz na Instagramie.