Koronawirus w Polsce. Agata z "Rolnika" dodaje otuchy fanom. "Cieszmy się najdrobniejszą rzeczą"

Trwa ogólnonarodowa kwarantanna związana z pandemią koronawirusa. Rząd, by w miarę możliwości spowolnić jej rozwój i przyrost zachorowań, nakłada na społeczeństwo kolejne obostrzenia i po raz kolejny nawołuje, by pozostawać w domach.

Do stosowania się do zaleceń zachęcają znani i lubiani, zwracając się do swoich fanów bezpośrednio w mediach społecznościowych. Teraz wielu z nich ma czas na jeszcze większą aktywność w sieci. Dzielą się więc z fanami co raz to kolejnymi ciekawostkami czy pomysłami na spędzanie kwarantanny.