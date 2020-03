Koronawirus. Rozdanie nagród Royal Television pierwszy raz bez publiczności

Rozdanie Royal Television Awards 2020 odbędzie się za zamkniętymi drzwiami.

Phoebe Waller-Bridge - autorka i aktorka serialu "Fleabag"

Rozdanie brytyjskich nagród Royal Television po raz pierwszy w historii odbędzie się bez udziału publiczności. Powód? Oczywiście zagrożenie koronawirusem. W wydarzeniu będą uczestniczyli tylko nominowani oraz reprezentanci Royal Television Society. Pozostali goście zobaczą stream na żywo. Theresa Wise ze stowarzyszenia ogłosiła, że trzeba adaptować się do nowych warunków, ale jednocześnie celebrować sukcesy związane z branżą show-biznesową i telewizyjną w najlepszy możliwy sposób. Rozwiązaniem jest organizacja wydarzenia na żywo, ale bez udziału publiczności.

Ceremonia rozdania Royal Television Awards 2020 odbędzie się 17 marca. Wśród nominowanych są, między innymi, twórcy serialu "Fleabag" i "Czarnobyl". Phoebe Waller-Bridge jest nominowana jako autorka komedii i za występ komediowy - brytyjska aktorka "Fleabag" nie tylko wymyśliła i napisała, w serialu również zagrała.

Wielka Brytania wciąż walczy z koronawirusem. Do tej pory zaraziło się tam 590 osób, a 8 zmarło.

Na polskim gruncie o emisji programu bez publiczności zadecydował Polsat. Uczestnicy "Tańca z gwiazdami" zatańczą tylko dla jurorów i widzów przed telewizorami.

Poniżej lista nominowanych do Royal Television Awards 2020 w najważniejszych kategoriach.

Aktorka

Niamh Algar - The Virtues

Suranne Jones - Gentleman Jack

Tamara Lawrance - The Long Song

Aktor

Jared Harris - Czarnobyl

Michael Ward - Top Boy

Stephen Graham - The Virtues

Nagroda za przełom

Aisling Bea - This Way Up

Tanya Moodie - Motherland

Tim Renkow - Jerk

Program dla dzieci

The Athena

Step Up to the Plate

Zog

Występ komediowy - kobiety

Diane Morgan - Motherland

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Saoirse-Monica Jackson - Derry Girls

Występ komediowy - mężczyźni

Alex Murphy & Chris Walley - The Young Offenders

Ncuti Gatwa - Sex Education

Youssef Kerkour - Home

Program dzienny

Beat the Chef

Good Morning Britain

The Repair Shop

Serial dokumentalny

The Choir: Our School By The Tower

Crime and Punishment

Hometown: A Killing

Serial dramatyczny

Ackley Bridge

The Capture

Gentleman Jack

Program rozrywkowy

Britain's Got Talent

Love Island

RuPaul's Drag Race UK

Występ rozrywkowy

London Hughes - Don't Hate The Playaz

Mo Gilligan - The Lateish Show with Mo Gilligan

Stephen Mulhern - In For A Penny

Miniserial

Czarnobyl

The Long Song

Years and Years

Prezenter

Fred Brathwaite - A Fresh Guide to Florence with Fab 5

Freddy Mobeen Azhar - Hometown: A Killing

Vicky McClure - Our Dementia Choir with Vicky McClure

RTS Stacja Roku

BBC Three

Channel 5

Sky Atlantic

Nauka i historia naturalna

8 Days: To the Moon and Back

The Parkinson's Drug Trial: A Miracle Cure?

The Planets

Komedia

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

Film dokumentalny

David Harewood: Psychosis and Me

Undercover: Inside China's Digital Gulag

War in the Blood

Dramat

Brexit: The Uncivil War

Doing Money

The Left Behind

Opera mydlana

Casualty

Coronation Street

EastEnders

Komentator sportowy

Alex Scott - 2019 FIFA Women's World Cup

Gareth Thomas - 2019 Rugby World Cup

Nasser Hussain - The Ashes

Program sportowy

Rugby World Cup

ICC Cricket World Cup Final

FIFA Women's World Cup 2019 - Semi Final: England v USA

Twórca produkcji komediowej

Danny Brocklehurst - Brassic

Laurie Nunn - Sex Education

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Twórca produkcji dramatycznej

Craig Mazin - Czarnobyl

Neil Forsyth - Guilt

Roy Williams - Soon Gone: A Windrush Chronicle

Wydarzenie na żywo