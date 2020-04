Koronawirus. Artyści wspólnie w wyjątkowym telewizyjnym widowisku. Podziękują służbie zdrowia

Teraz ponownie wystąpią razem, oczywiście łącząc się on line. Artyści wystąpią podczas wyjątkowego wydarzenia, "One World: Together At Home/ Jeden świat: Razem w domu". Ma ono na celu uczczenie heroicznych wysiłków pracowników służby zdrowia i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat pandemii koronawirusa. Służy również zebraniu funduszy na wsparcie globalnej walki w celu wyeliminowania COVID-19.