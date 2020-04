Koncert w dobie pandemii koronawirusa: takiego występu jeszcze nie widzieliśmy

Pierwsze chwile zapowiadały się dość dziwnie. Twórcy programu postanowili dostosować się do domowego klimatu występów, więc postawili na zerwanie z telewizyjną iluzją i pokazali, jak wygląda nagrywanie takiego programu od kuchni. I to dosłownie. Zobaczyliśmy nie tylko ekipę przy pracy. Prokop zabrał nas za kulisy studia – do kuchni i garderoby.

Gdy koncert się zaczął, okazało się, że internetowe połączenia muzyków czasem się rwą, a jakość dźwięku jest – co tu kryć – fatalna. Ale okazało się też coś jeszcze. Że to w tym wypadku wcale nie ma znaczenia. Artyści, którzy włączyli się do akcji (m.in. Patrycja Markowska, Paweł Domagała, Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak), przyzwyczajeni przecież do grania w zupełnie innych warunkach, zrobili wszystko, by podtrzymać ciepłą, domową atmosferę.