Koronawirus. Angelina Jolie tworzy program dla dzieci i młodzieży

Angelina Jolie włączyła się w inicjatywę "BBC My World", która przygotuje cykl programów poświęconych koronawirusowi. Gwiazda robi to, by dzieci miały dostęp do sprawdzonych i zaufanych wiadomości na temat pandemii.

Angelina Jolie zajmie się produkcją edukacyjnego programu dla dzieci (Getty Images)