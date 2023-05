Koronacja króla Karola III. Kiedy się rozpocznie? Gdzie oglądać?

Zaś w niedzielę 7 maja o godz. 20 czasu lokalnego (w Polsce o godz. 21) rozpocznie się koncert koronacyjny na zamku Windsor. 10 tysięcy Brytyjczyków, którzy zdobyli bilety na to wydarzenie, będą mogli posłuchać na żywo m.in. Andreę Bocelliego, Lionela Richiego, Katy Perry, zespół Take That.