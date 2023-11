Niepokojący widok. Do uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjechała karetka?

Para ustaliła już wstępne warunki wspólnego zamieszkania. Kornelia, która dopiero co kupiła własne mieszkanie z siostrą w Poznaniu, zgodziła się przeprowadzić do Bydgoszczy. Wszystko przez to, że Marek obawia się opuścić zaborczą matkę, która mieszka na tym samym osiedlu co on.