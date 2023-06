"Kora się w grobie przewraca". Kamil Sipowicz w końcu skomentował koncert TVN

"'Boskie Buenos' i 'Paranoja jest goła' masakra. Piosenek Kory nie powinno się modyfikować i powinny być śpiewane przez megamocne głosy!", "Same wyjce, Kora się w grobie przewraca", "Piosenki Kory są za trudne dla naszych pseudo gwiazd", "Co to za wykonawcy? Przybysz w ogóle zrozumieć nie można. Jak można dać sepleniącego Muńka, by śpiewał w duecie z Karwan? Ten koncert to profanacja Kory" - to tylko próbka krytycznych opinii, jakie zalały internet.