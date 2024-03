Konwencja PiS. Sprośny żart Kaczyńskiego rozbawił publiczność

"Z jakąś panią..."

Kaczyński jeszcze bardziej rozśmieszył uczestników konwencji czyniąc uwagę do narracji rządu, który przypisuje sobie sukcesy w walce z inflacją. - Inflacja została przez nas, podkreślam, przez nas powstrzymana, bo nasi przeciwnicy teraz rządzący twierdzą, że to przez nich. Rzecznik przed chwilą mi powiedział, że to tak, jakby ktoś… z jakąś panią… no, wszedł w bliższe stosunki przed trzema miesiącami, a ona właśnie powiła dziecię i twierdzi, że to… - w tym momencie prezes zaśmiał się szczerze, co udzieliło się wszystkim osobom zgromadzonym na sali. Żart został nagrodzony głośnymi oklaskami.