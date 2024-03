Kamiński i Wąsik kontratakują. "Bardzo agresywny Pegasus Tuska"

- To są kapiszony – powiedział o wszystkich pracujących obecnie w Sejmie komisjach śledczych Maciej Wąsik. - Wychodzi tutaj ogromna hipokryzja platformy, która zarzuca, że państwo polskie miało system do ścigania bandytów Pegasus, a za jej czasów też funkcjonował w CBA taki system, w latach 2012-2015, on się nazywał Galileo i możemy go śmiało nazwać "Pegasusem Tuska".