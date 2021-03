Facebook zablokował go na 30 dni. Ostra reakcja Jarosława Jakimowicza

Jarosław Jakimowicz to osoba, o której często się mówi. I to nie tylko za sprawą oskarżeń o gwałt podczas zgrupowania Miss Generation 2020. Prezenter TVP Info chętnie daje upust swoim emocjom w mediach społecznościowych. Obraża inne osoby, wysyła do niektórych obraźliwe wiadomości. Uważa jednak, że tak wygląda wolność słowa.